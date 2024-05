Dois homens serão processados no Reino Unido por espionar para China

O comando de contraterrorismo da polícia, que é responsável por questões de espionagem, anunciou em setembro passado, sem revelar seus nomes, a prisão em 13 de março de 2023 de dois homens de 20 e 30 anos na região de Oxford e Edimburgo.

De acordo com relatos da imprensa na época, um deles, Christopher Cash, havia tido contato com parlamentares do Partido Conservador, no poder, enquanto trabalhava como assistente parlamentar.

Sem querer entrar em detalhes sobre a investigação, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que havia reclamado com seu homólogo chinês, Li Qiang, sobre a "interferência" da China no Parlamento de Westminster.