Colômbia: prefeito de Bogotá sugere banho a dois e presidente decreta feriado por falta de água

O prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pediu que os colombianos tomem banhos de no máximo três minutos e que usem o chuveiro "a dois". Se dependesse de um dos apelos mais recentes de Galán, os moradores da capital da Colômbia não se banhariam um dia da semana - ele já sugeriu que pulem a ducha aos domingos. O presidente Gustavo Petro decretou "dia cívico", uma espécie de feriado, na sexta-feira, 19, e orientou os moradores de Bogotá a viajarem ao longo do fim de semana, segundo ele uma forma de aliviar a demanda por água, diminuir o gasto de energia elétrica e o risco de desabastecimento. Aulas e o trabalho presencial foram suspensos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Se, no domingo, você não sair de casa, aproveite e não tome banho", disse Galán à emissora local Caracol. "Tomem banho em casal. Trata-se de um exercício pedagógico de economia de água, não de outras coisas".

A justificativa de Galán e Petro - em lados opostos na política colombiana - é a mesma: a crise hídrica histórica em Bogotá. Os "embalses" - reservatórios de água que abastecem a cidade no topo dos Andes - registram níveis críticos. O abastecimento de 10 milhões de pessoas da região metropolitana de Bogotá está ameaçado. Todos dependem da mesma fonte de água potável. Os embalses de Chuza e San Rafael, reservatórios do sistema Chingaza, abastecem a capital colombiana e registravam no sábado, dia 20, nível de 15,18% da capacidade, reportou o prefeito. Estima-se que os embalses precisariam de cerca de seis meses de chuvas para voltar ao nível normal. Atualmente, poderiam abastecer a cidade por cerca de 50 dias somente. Segundo o presidente, há três anos os embalses registram níveis anuais cada vez mais baixos, sem que nenhuma intervenção para reverter a situação tenha sido concluída. "Agradeço aos mandatários, ao setor privado e a todos os cidadãos que aderiram ao dia cívico para poupar água e energia. Não podemos baixar a guarda e só juntos poderemos sair desta situação", disse Petro.

Os fins de semana são críticos porque, segundo registros da Prefeitura de Bogotá, o dia de maior de maior consumo é o sábado. Há ainda risco de que a redução da oferta de água afete represas e impacte a produção de energia elétrica, o que pode encarecer a conta doméstica. A Colômbia cortou a exportação de energia para o Equador, e o governo Daniel Noboa anunciou dois dias de suspensão de atividades de trabalho e educacionais, nos setores público e privado. Os dois países depende das hidrelétricas e enfrentam déficit nos reservatórios por causa da seca. Aniversário e M-19 Um detalhe: a data do dia cívico convocado coincidiu com o aniversário de Petro, que fez 64 anos, na sexta-feira e com a fundação do M-19 (Movimento 19 de Abril), grupo guerrilheiro de esquerda que ele integrou na juventude. A guerrilha do M-19 ficou famosa nos anos 1970 e 1980 por ações violentas. Eles tomaram o Palácio da Justiça mantendo 15 diplomatas reféns e roubaram a espada de Simón Bolívar de uma casa-museu onde o libertador da América Espanhola viveu. A coincidência levantou dúvidas acerca da real intenção de Petro e motivou incentivo à desobediência. Houve quem visse nas ações do presidente uma manobra para, em vez de somente fechar as torneiras, esvaziar manifestações da oposição realizadas neste domingo, dia 21, em Bogotá e capitais do país. As marchas foram contra as reformas trabalhista, previdenciária e do sistema de saúde. O próprio prefeito da cidade ignorou o presidente e ordenou que os órgãos públicos distritais funcionassem normalmente. Universidades e colégios privados também não pararam.

"A necessidade de mudar os nossos hábitos e reduzir o nosso consumo de água não é uma questão de um dia, é um esforço a longo prazo e deve ser sustentável ao longo do tempo. Mais do que um dia cívico, Bogotá precisa de todos os seus servidores públicos dedicados a conseguir a redução do consumo de água e dos cidadãos fazendo a sua parte para o bem comum", afirmou Galán. As ações educativas e restritivas tomaram conta do debate no país nos últimos dias a ponto de alguns dos principais agentes públicos divergirem, incomodou moradores da cidade e incendiou as redes sociais. "É bom que todos participemos, Distrito e Nação, mas devemos fazê-lo com base em evidências. Dizer a uma pessoa cujo plano dominical foi cancelado 'fique em casa, nada acontece se você não tomar banho' não é o mesmo que dizer a uma criança que não vá à escola quando ela tem direito à educação", disse Galán, em referência a sua recomendação e a do presidente Petro.