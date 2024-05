Blindados da Revolução dos Cravos voltam a circular em Portugal

Chassis, motor, pneus... quase mil peças foram montadas para restaurar este veículo blindado de 1942 equipado com canhão e dar-lhe uma segunda vida por ocasião do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal.

"É um verdadeiro quebra-cabeças", afirmou António Carvalho, engenheiro de 41 anos que dedica parte do seu tempo livre a este restauro.

"Eles poderiam ter me prendido, mas o regime já estava morrendo", disse à AFP este ex-subtenente, um dos 5 mil soldados que participaram do golpe de Estado.

No mesmo armazém encontra-se uma réplica do Chaimite "Bula", um dos veículos blindados de fabricação portuguesa que ficou famoso por transportar Marcelo Caetano, o ditador deposto que substituiu António Salazar alguns anos antes.

O Humber permanece desarmado. As peças continuam à espera da montagem nas prateleiras desta oficina militar nos arredores de Lisboa.

Ao chegarem a Lisboa, a situação tornou-se tensa quando se depararam com uma unidade militar leal ao regime.

O outro símbolo, o cravo vermelho, era apenas uma flor sazonal oferecida espontaneamente aos soldados que a colocavam no canhão de seu fuzil.

"Recebemos ordens para responder ao fogo, se necessário", mas os homens que se encontravam na frente finalmente se renderam, contou este ex-soldado de 74 anos.

Depois de uma primeira parada na Praça do Comércio, às margens do rio Tejo, a coluna dirigiu-se ao quartel da gendarmaria onde Caetano se refugiara com alguns dos seus ministros.

Cercados por milhares de pessoas que vieram apoiá-los, os militares iniciaram negociações com os representantes do regime, que estavam sitiados.

