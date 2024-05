Leverkusen arranca empate nos acréscimos contra Dortmund (1-1) e salva invencibilidade

O Bayer Leverkusen, com o primeiro título de campeão da Bundesliga já assegurado, arrancou um empate nos acréscimos neste domingo (21) em 1 a 1 na visita ao Borussia Dortmund, dando assim continuidade à sua impressionante série de 45 jogos consecutivos sem perder. Com o primeiro título da liga em 120 anos de existência garantido há sete dias, o Leverkusen perdia por 1 a 0 após um excelente chute de Niclas Füllkrug aos 81 minutos, mas empatou aos sete minutos dos descontos através do croata Josip Stanisic. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso são, sem dúvida, os reis dos acréscimos nesta temporada, já que neste domingo marcaram o 14º gol (contando todas as competições) fora do tempo regulamentar, desta vez no Westfalenstadion (e o 28º após o minuto 80).

Levando em conta todas as competições, o Leverkusen está há 45 jogos sem perder. "No nível mental nunca é fácil quando você já é campeão. Mas temos nossos próprios desafios, um deles é permanecer invicto ao longo da temporada", explicou o meio-campista suíço Granit Xhaka em entrevista à DAZN. O clube da periferia de Colônia ainda pode se juntar ao Perugia (30 jogos em 1978/79), Milan (34 em 1991/92), Juventus (38 em 2011/12) e Arsenal (38 em 2003/04) na seleta lista dos únicos das cinco principais ligas (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França) a fechar uma temporada sem perder no campeonato desde 1945.

Entre esses desafios está também a possibilidade de terminar a temporada 2023-2024 com três títulos. Depois de ter garantido o primeiro, a Bundesliga, o Leverkusen disputará a final da Copa da Alemanha, no dia 25 de maio, contra o Kaiserslautern (da 2ª divisão) e segue na disputa da Liga Europa, com a semifinal contra a Roma no início de maio, e a eventual final em Dublin, na Irlanda, em 22 de maio. Com 80 pontos ganhos no momento em que restam quatro rodadas para fim, o Leverkusen ainda pode quebrar o recorde de pontos em uma temporada do Campeonato Alemão, estabelecido pelo Bayern de Munique de Jupp Heynckes em 2012/13, com 91 pontos. Para isso, terá de vencer em casa, na próxima semana, o Stuttgart, terceiro colocado, que perdeu neste domingo na visita ao Werder Bremen (2-1), e depois Eintracht Frankfurt e Bochum, antes de receber o Augsburg.

Para o Borussia Dortmund, o empate diante do novo campeão fez com que ficasse a dois pontos do Leipzig (57 contra 59) na luta pelo quarto lugar, em teoria o último a classificar para a próxima Liga dos Campeões. Mas com as classificações do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund para as semifinais da principal competição europeia e do Leverkusen para as semifinais da Liga Europa, a Alemanha está numa posição ideal para ganhar uma das duas vagas adicionais concedidas aos dois melhores campeonatos da temporada 2023-2024. Com 63 pontos, o Stuttgart mantém a terceira posição, embora esteja a três do Bayern de Munique (2º), e sua vantagem sobre o Leipzig (4º) esteja reduzida a quatro pontos.