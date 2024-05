Inter Miami vence Nashville (3-1) com dois gols de Messi e um de Busquets

O Inter Miami derrotou na noite de sábado o Nashville SC por 3 a 1 pela Liga Norte-Americana (MLS) com dois gols do astro Lionel Messi e outro de Sergio Busquets, o primeiro desde que chegou vindo do Barcelona. O Nasvhille saiu na frente no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (vizinho a Miami), com um gol contra do zagueiro argentino Franco Negri aos 2 minutos, mas os donos da casa viraram antes do intervalo em duas aparições de Messi. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O craque argentino marcou o primeiro gol do Inter aos 11 minutos e deu a assistência para o segundo em uma cobrança de escanteio desviadp de cabeça pelo espanhol Busquets (39').

Messi garantiu a vitória com um pênalti convertido na reta final (81'), com o qual soma sete gols e seis assistências em seis jogos disputados. A artilharia é liderada pelo colombiano Cristian Arango com oito gols, dois deles na vitória do Real Salt Lake por 4 a 0, também no sábado, contra o Chicago Fire. A vitória do Inter permite que o time se mantenha na liderança da Conferência Leste com 18 pontos em dez jogos. O New York Red Bulls e o FC Cincinnati estavam a três pontos de distância, com dois e um jogo a menos que o Miami, respectivamente.