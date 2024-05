Dois mortos e seis feridos em ataque a tiros em festa na cidade de Memphis

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em um ataque a tiros no sábado durante uma festa na cidade americana de Memphis, informou a polícia.

Duas pessoas foram encontradas mortas no local e um dos seis feridos "está em estado grave" em um hospital local, disse a polícia de Memphis na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tiroteio ocorreu em uma festa não autorizada com entre 200 e 300 pessoas perto do parque Orange Mound, no sul do estado do Tennessee, segundo a polícia.