Dois helicópteros da Marinha do Japão caem no oceano e deixam um morto e sete desaparecidos

Dois helicópteros da Marinha do Japão, transportando oito tripulantes, caíram no Oceano Pacífico durante um voo noturno de treinamento na madrugada deste domingo, 21. O incidente ocorreu quando os helicópteros SH-60K da Força de Autodefesa Marítima perderam contato perto da ilha de Torishima, aproximadamente 600 quilômetros ao sul de Tóquio.

O Ministro da Defesa do país, Minoru Kihara, confirmou que um membro da tripulação foi recuperado das águas, mas foi declarado morto. Enquanto isso, as equipes de resgate continuam buscando os outros sete tripulantes que permanecem desaparecidos.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sob investigação, mas há suspeitas de que os dois helicópteros possam ter colidido antes de cair no oceano. Fragmentos de ambas as aeronaves foram encontrados na mesma área, sugerindo estarem voando próximos um do outro durante o treinamento.