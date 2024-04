Tsitsipas vence Sinner e vai à final do Masters 1000 de Monte Carlo

Stefanos Tsitsipas, duas vezes campeão do Masters 1000 de Monte Carlo,em 2021 e 2022, se classificou para a sua terceira final neste torneio neste sábado, ao derrotar o tenista do momento, o italiano Jannik Sinner (nº 2 do mundo) por 6-4, 3-6, 6-4.

O grego de 25 anos, número 12 do mundo, enfrentará o sérvio Novak Djokovic (nº 1) ou o norueguês Casper Ruud, duas vezes finalista de Roland Garros (2022 e 2023) e atual número 10 do mundo, na final de domingo.