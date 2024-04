Ruud vence Djokovic e vai enfrentar Tsitsipas na final em Monte Carlo

O tenista Casper Ruud, vice-campeão de Roland Garros em 2022 e 2023, venceu neste sábado (13) o número 1 do mundo Novak Djokovic com parciais de 6-4, 1-6 e 6-4 e se classificou para a final do Masters 1000 de Montecarlo, onde vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas.

O norueguês de 25 anos tinha até então a semifinal que perdeu em 2021 para Andrey Rublev como seu melhor resultado no saibro de Mônaco. Em Masters 1000 está será a segunda final de Ruud, depois da que perdeu em Miami, em 2022.