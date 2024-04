Newcastle goleia Tottenham (4-0) e é 6º colocado na Premier League

Os problemas da defensa do Tottenham, muitas vezes incapaz de evitar gols, afundaram mais uma vez a equipe do técnico Ange Postecoglou.

O revés em St James' Park deixa os 'Spurs' na quinta posição com 60 pontos, os mesmos do Aston Villa, quarto colocado com melhor saldo de gols.

Os dois primeiros gols vieram num espaço de 95 segundos, levantando a torcida do Newcastle. Anthony Gordon deu uma assistência para Alexander Isak abrir o placar (30') e logo depois o próprio Gordon ampliou (32'), em duas jogadas em que o zagueiro Micky van de Ven foi driblado com facilidade.

No segundo tempo, Isak (51') recebeu um lançamento em velocidade e chutou na saída do goleiro Guglielmo Vicario marcando seu 17º gol na temporada no campeonato inglês, o sétimo nos últimos seis jogos. O Newcastle encerrou a goleada em um escanteio desviado de cabeça por Fabian Schar (87').

A programação dos 'Spurs' tem tudo para ser complicada, com jogos contra Arsenal, Chelsea e Liverpool nos próximos dias. Já o Newcastle é o sexto com 50 pontos, à frente do Manchester United (7º, 49 pontos) e do West Ham (8º, 48 pontos).