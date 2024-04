Bayern de Munique vence e adia, por pelo menos um dia, título do Leverkusen

O Bayer Leverkusen terá de esperar pelo menos até domingo. O Bayern de Munique (2º) fez a sua parte ao derrotar neste sábado (13) o Colônia por 2 a 0, em partida da 29ª rodada da Bundesliga, evitando assim que o Leverkusen conquistasse o título pelo menos até a partida de domingo, contra o Werder Bremen. O Stuttgart (3º) também fez seu dever de casa, vencendo horas depois o Eintracht Frankfurt, embora para o time da Suábia a temporada será bem-sucedida caso se classifique para a Liga dos Campeões, objetivo que está ao seu alcance. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Faltando cinco rodadas para a conclusão do campeonato alemão, o Bayern de Munique está 13 pontos atrás do líder invicto, o Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso (63 contra 76), que precisa vencer o Werder Bremen no domingo, em sua BayArena, para garantir matematicamente seu primeiro título da Bundesliga.

O Stuttgart, do atacante guineense Serhou Guirassy (25 gols no campeonato), tem os mesmos pontos que o Bayern. O triunfo do gigante bávaro foi forjado na segunda etapa, graças aos gols de Raphaël Guerreiro (65') e Thomas Müller (90'+3).

Contra o Colônia (17º e na zona de rebaixamento) Thomas Tuchel fez sete alterações em relação ao jogo em Londres contra o Arsenal na terça-feira (2 a 2), de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, poupando o goleiro Manuel Neuer, Leroy Sané e Jamal Musiala, entre outros. O técnico alemão do Bayern de Munique assistiu a partida da tribuna devido ao acúmulo de cartões amarelos. O Bayern demorou a abrir o placar, apesar das chances anteriores de Harry Kane (34') e Mathys Tel (43'), que acertaram a trave. Acabou sendo o volante Raphaël Guerreiro quem abriu o placar aos 65 minutos. Após um passe de Joshua Kimmich, o português desviou com perfeição de pé esquerdo, sem dar chances ao goleiro visitante Marvin Schwäbe. Nos acréscimos, Müller, que disputou sua 701ª partida com as cores do Bayern neste sábado, tranquilizou os 75 mil espectadores na Allianz Arena ao finalizar com classe quando ficou cara a cara com o goleiro. A partida também teve uma boa atuação de Sven Ulreich, substituto de Manuel Neuer e que salvou sua equipe no primeiro tempo após uma cabeçada de Sargis Adamyan (20') e diante de Steffen Tigges após um erro de Upamecano na reta final.

A quatro dias da partida de volta contra os 'Gunners', o atacante francês do Bayern, Kingsley Coman, teve de ser substituído devido a lesão.