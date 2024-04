Petróleo bate recorde dos últimos 5 meses por preocupação sobre Oriente Médio

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (12) para o seu nível mais alto em mais de cinco meses, impulsionados pelo temor de um ataque do Irã após uma operação militar atribuída a Israel e a possibilidade de interrupção no fornecimento de petróleo.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 0,79%, para 90,45 dólares. Durante a sessão, chegou a ser negociado a 92,18 dólares, pela primeira vez desde o final de outubro.

Em Nova York, a cotação do barril de West Texas Intermediate (WTI) para maio teve um avanço de 0,75%, atingindo 85,66 dólares.