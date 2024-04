Liga turca cede VAR a árbitros estrangeiros em jogos importantes

Este anúncio surge depois de dirigentes do Fenerbahçe, segundo colocado, dois pontos atrás do seu arquirrival Galatasaray, terem criticado publicamente a integridade dos árbitros turcos na semana passada.

Segundo a TFF, foi alcançado um acordo com as federações italiana, espanhola, alemã, holandesa e portuguesa.

O presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, declarou no domingo que inúmeras ligas "escaparam" do seu clube de forma duvidosa, afirmando que existe "uma rede oculta no futebol turco que, durante anos, decide o desenrolar do campeonato com a intermediação de árbitros".

O clube de Istambul, em guerra aberta com a TFF, se recusou a disputar a Supercopa da Turquia no último domingo, abandonando o campo logo nos primeiros minutos do jogo contra o Galatasaray. Na quinta-feira, o Fenerbahçe foi multado em 115 mil euros (cerca de R$ 627 mil) por este abandono.