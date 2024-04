Kristalina Georgieva terá segundo mandato à frente do FMI

"Ao tomar esta decisão, o conselho reconhece a liderança forte de Kristalina durante seu mandato, superando uma série de comoções globais importantes. Ela liderou a resposta sem precedentes do FMI a esses choques", declararam Afonso Bevilaqua e Abdullah BinZarah, membros do conselho citados na nota.

"Sou profundamente grata pela confiança e o apoio do Conselho Executivo do Fundo, que representa nossos 190 membros, e me sinto honrada por continuar dirigindo o FMI", reagiu Kristalina em um comunicado divulgado após a notícia da sua permanência no cargo.

A diretora do fundo disse à AFP no mês passado que estava à disposição para continuar à frente da instituição, depois de receber o apoio dos ministros das Finanças da União Europeia (UE) dias antes. Seu mandato atual termina em 30 de setembro.

A decisão anunciada hoje encerra o processo de nomeação do novo diretor-gerente do Fundo, iniciado em 13 de março, que estava previsto para se estender até o fim de abril. Também permite confirmar Kristalina antes do início das reuniões da primavera do FMI e do BM, que vão começar na próxima terça-feira, com a publicação da atualização do relatório de perspectivas da economia mundial (WEO), e se estenderão até sexta-feira.

Tradicionalmente, os países europeus propõem o diretor-gerente do FMI, e os Estados Unidos, o presidente do Banco Mundial. O sistema é questionado pelos principais países emergentes, mas a distribuição do capital destas duas instituições favorece os Estados Unidos e a UE.

Há um ano, foi nomeado o novo presidente do BM, Ajay Banga, nascido na Índia, mas com nacionalidade americana, seguindo um procedimento similar.

