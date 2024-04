Israel intercepta dois drones explosivos que o Hezbollah lançou a partir do Líbano

O Sistema de defesa aérea do exército israelense interceptou com sucesso dois veículos aéreos não tripulados explosivos do Hezbollah que cruzaram do Líbano para o território de Israel nesta sexta, 12, segundo as Forças de Defesa Israelenses (IDF, na sigla em inglês). Em sua conta na rede social X, as IDF afirmaram que foram identificados 40 lançamentos cruzando o território libanês, alguns dos quais foram interceptados.

Hoje, o comitê de defesa de Israel emitiu alertas sobre a presença de aeronaves hostis no norte do país. Os aliados de Israel, incluindo os Estados Unidos, alertaram nos últimos dias que um ataque do Irã poderia ser iminente. Relatos não confirmados mencionam que o Hezbollah reivindicou um ataque próximo à fronteira Líbano-Israel, que resultou em vítimas.

Segundo o Financial Times, o Irã sinalizou aos aliados e às nações ocidentais que retaliará contra um ataque aéreo supostamente de Israel ao consulado iraniano em Damasco de uma forma "calibrada" para conter o risco de conflito regional mais amplo, de acordo com autoridades informadas sobre as conversas.