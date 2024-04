Dois palestinos morrem em operação do Exército israelense na Cisjordânia

Dois palestinos morreram nesta sexta-feira em uma operação do Exército israelense no norte da Cisjordânia ocupada, anunciou a agência palestina de notícias Wafa.

Um palestino foi atingido por tiros na cidade de Tubas quando estava em seu veículo. Outro homem também morreu em uma operação do Exército no campo de refugiados de Al Faraa, perto de Tubas, no norte da Cisjordânia.

Procurado pela AFP, o Exército israelense não fez comentários até o momento.