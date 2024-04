Djokovic e Sinner sofrem mas avançam às semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo

Novak Djokovic e Jannik Sinner sofreram nesta sexta-feira (12), mas se classificaram para as semifinais em Monte Carlo, pela primeira vez desde o título conquistado pelo sérvio em 2015, e pela segunda vez consecutiva, para o italiano. "Uma vitória é uma vitória e estou feliz por me classificar para as semifinais", comemorou 'Djoko' logo após a vitória sobre o australiano Alex De Miñaur (11º do mundo) por 7-5 e 6-4. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nenhum de nós jogou em um bom nível e isso deu lugar à batalha física", explicou o astro de 36 anos.

As estatísticas confirmam a sua análise; Djokovic cometeu 26 erros não forçados e 13 'winners', enquanto De Miñaur 28 erros não forçados e 19 'winners'. Principalmente no segundo set, dos dez games disputados, sete terminaram com quebras: Djokovic confirmou seu saque duas vezes e De Miñaur uma vez. No meio do segundo set, o sérvio parecia sofrer fisicamente, principalmente por causa do calor. Mas ele conseguiu suportar.

Com esta vitória, 'Djoko' estabeleceu um novo recorde: disputará no sábado a 77ª semifinal de Masters 1000, uma a mais que Rafael Nadal e onze a mais que Roger Federer. Ele já detém o recorde de títulos (40) e finais (58) nesta categoria de torneios. Campeão em 2013 e 2015, Djokovic não passava das quartas de final desde esse último título, que conquistou duas vezes (2017 e 2019). No sábado vai enfrentar o norueguês Casper Ruud (10º). O finalista de Roland Garros em 2022 e 2023 eliminou o francês Ugo Humbert (15º) com parciais de 6-3, 4-6 e 6-1. Em outra partida do dia, Jannik Sinner (2º do mundo) sofreu, mas conseguiu vencer Holger Rune (7º) com parciais de 6-4, 6-7 (6/8) e 6-3 em 2h40 e vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas (12º) nas semifinais.

No ano passado, o dinamarquês venceu o italiano nas semifinais. Desta vez, Sinner confirmou que é o tenista em melhor fase desde o início de 2024 ao obter a 25ª vitória em 26 partidas. Mas Rune quase conseguiu parar a máquina Sinner. Até então um carrasco frio de seus oponentes com golpes espetaculares de direita e backhand concluindo sequências bem construídas, Sinner parecia surpreendentemente sem munição contra Rune. O italiano venceu com tranquilidade o primeiro set ao conseguir a quebra para abrir 3-2.