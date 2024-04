Xi Jinping recebe ex-presidente de Taiwan em Pequim para encontro pró-unificação

O presidente da China, Xi Jinping, encontrou com o ex-presidente de Taiwan Ma Ying-jeou em Pequim na quarta-feira, 10, em uma tentativa de promover a unificação entre os dois lados, que estão separados desde uma guerra civil em 1949.

"As pessoas nos dois lados do Estreito de Taiwan são todas chinesas. Não há disputa que não possa ser resolvida, não há problema que não possa ser discutido, e nenhuma força pode nos separar", Xi Jinping disse a Ma Ying-jeou. "Diferenças nos sistemas não podem mudar o fato que os dois lados do Estreito pertencem ao mesmo país e nação", acrescentou.

Ma Ying-jeou respondeu que uma nova guerra entre os dois lados seria um "um fardo insuportável para a nação chinesa". "Os chineses nos dois lados do Estreito de Taiwan irão definitivamente ter sabedoria suficiente para lidar pacificamente com as disputas através do Estreito e evitar conflitos", disse. Fonte: Associated Press.