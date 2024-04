Tribunal no Peru anunciará decisão por assassinato de ambientalistas na Amazônia

A decisão sobre a morte violenta de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima e Francisco Pinedo, mortos diante de membros de sua comunidade nativa Alto Tamaya-Saweto, será lida a partir das 17h locais (19h de Brasília) em um tribunal em Pucallpa, nordeste do país.

Um tribunal peruano anunciará nesta quinta-feira (11) o veredicto do novo julgamento dos supostos autores do assassinato em 2014 de quatro líderes indígenas ashaninkas defensores dos recursos naturais em uma área da Amazônia na fronteira entre Brasil e Peru.

O caso Saweto, como é conhecido popularmente, está sob responsabilidade da juíza Karina Bedoya, do Tribunal Penal Colegiado de Ucayali, na cidade de Pucallpa. O julgamento começou em novembro de 2023.

A leitura da sentença pode durar entre duas e cinco horas, de acordo com fontes judiciais.

Trata-se do segundo julgamento dos envolvidos, que foram condenados em primeira instância a 28 anos em fevereiro de 2023, mas depois um tribunal de apelações anulou a sentença e ordenou em agosto outro processo, alegando "irregularidades" com o depoimento de uma testemunha, segundo o advogado dos familiares das vítimas, Yusen Caraza.

"É urgente evitar qualquer percepção de impunidade, dado o prolongado processo judicial sem uma sentença firme, e garantir justiça para as vítimas e suas famílias", exigiu a Defensoria do Povo no X (antigo Twitter).

Os familiares das vítimas estarão presentes na audiência, após participarem de uma vigília comunitária.

"Peço por justiça, esperamos há dez anos. Continuamos sofrendo sozinhos", disse à AFP Lita Rojas, viúva de Quintisima.

"Isso machucou muito meu coração, nunca vou esquecer", afirmou Rojas, de 47 anos, que chegou a Pucallpa após dois dias viajando por rio e estrada desde a remota comunidade de Alto Tamaya-Saweto, na fronteira amazônica com o Brasil.