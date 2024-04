Roma surpreende Milan (1-0) em duelo da Liga Europa no San Siro

Foi o segundo gol de importância vital marcado por Mancini, que no último sábado fez o gol que também deu à Roma a vitória por 1 a 0 no clássico contra a Lazio.

A Roma venceu por 1 a 0 em sua visita ao Milan, nesta quinta-feira (11), em um duelo 100% italiano no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

O Milan, que quase não teve chances nesta quinta-feira, viu chegar ao fim sua série de sete vitórias consecutivas, levando em consideração todas as competições.

A Roma, campeã da Conference League em 2022 e vice da Liga Europa em 2023, dá assim um passo importante na busca por uma nova final europeia. A chegada do técnico Daniele De Rossi ao banco romano em meados de janeiro para substituir José Mourinho transformou a equipe e permitiu que ganhasse segurança e competitividade.

Depois disso, Mancini festejou com os 'tifosi' agitando duas bandeiras dos torcedores que provocavam a Lazio, razão pela qual foi multado em 5 mil euros (cerca de R$ 27 mil pela cotação atual) no início desta semana.

Nos momentos finais poderia ter empatado, mas o francês Olivier Giroud mandou a chance por cima do travessão do goleiro Mile Svilar (87').

A partida de volta será na quinta-feira da próxima semana, no Estádio Olímpico de Roma.

Quem vencer este duelo italiano enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre o Bayer Leverkusen e o West Ham. Nesta quinta-feira o time alemão venceu o inglês por 2 a 0 no jogo de ida, e ficou mais próximo da fase seguinte do torneio.

bur-jr/cyj/dr/gfe/aam/am