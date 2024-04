Pobreza em Mianmar duplicou desde 2017, alerta a ONU

A taxa de pobreza em Mianmar praticamente duplicou entre 2017 e 2023, e afeta agora quase metade da população, alertou nesta quinta-feira (11) um relatório o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Os dados destacam a erosão de uma classe média que já foi o motor de crescimento do país.

De acordo com este novo relatório, no final de 2023, quase metade (49,7%) dos 55 milhões de habitantes do país viviam abaixo do limite da pobreza, com 0,75 dólar por dia (menos de 4 reais).