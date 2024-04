Guiana compra navio patrulha de construtor naval francês

"O preço da embarcação inclui o custo do navio e do seu equipamento, além dos serviços integrados de apoio logístico, incluindo o treinamento por um período de cinco anos", afirmou o governo da Guiana.

A Guiana comprou um navio patrulha por 39,5 milhões de euros (212 milhões de reais) do construtor naval francês Ocea, anunciou o Ministério das Finanças na quarta-feira, o que provocou uma reação de fúria da vizinha Venezuela, que reivindica a região de Essequibo.

O ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Sejourné, se reuniu com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, durante uma breve visita ao país no mês passado. Os dois discutiram a questão do navio.

A Venezuela reagiu de maneira imediata. "A falsa vítima Guiana compra um navio patrulha oceânico de uma empresa francesa. A Guiana junto com os Estados Unidos, seus parceiros ocidentais e seu antigo amo colonial, constituem uma ameaça à paz da nossa região", escreveu a vice-presidente Delcy Rodríguez na rede social X.

"A Venezuela seguirá vigilante às ações da Guiana e persistirá na via da legalidade internacional. Chegou a hora da verdade histórica!", acrescentou.