Festival de Cannes anuncia edição com o retorno de Coppola e filme de Karim Ainouz

Para a 77ª edição, que acontecerá de 14 a 25 de maio, a seleção "não foi fácil", admitiu o delegado geral do evento, Thierry Frémaux, depois do grande sucesso da mostra oficial do ano passado, que coroou "Anatomia de uma Queda", da francesa Justine Triet, com a Palma de Ouro.

Este ambicioso filme de ficção científica, com um orçamento superior a 100 milhões de dólares, narra a reconstrução de uma cidade com ares de Nova York, com Adam Driver e Forest Whitaker entre os protagonistas.

Há 50 anos, o cineasta americano venceu sua primeira Palma de Ouro, com a "A Conversação". Cinco anos depois, ele recebeu a segunda Palma de Ouro por "Apocalypse Now" (em um empate com o filme alemão "O Tambor").

Outros filmes de destaque na disputa são "Kinds of Kindness", novo filme do diretor grego Yorgos Lanthimos com sua musa Emma Stone, que será lançado poucos meses do sucesso de "Pobres Criaturas", e "The Shrouds", de David Cronenberg, outro cineasta assíduo do festival.

Paul Schrader volta a trabalhar com Richard Gere em "Oh Canada" e o iraniano Ali Abbasi exibirá "The Apprentice", a história de um jovem Donald Trump.

"Motel Destino", de Karim Aïnouz, é o único representante latino-americano na mostra competitiva.

Com este filme, sobre "desejo e amor em 2024", nas palavras de Frémaux, o brasileiro voltou a filmar no país natal, depois do drama de época britânico "Firebrand", que também foi exibido na mostra oficial na Croisette.