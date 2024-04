Fenerbahçe é punido por abandonar o campo na decisão da Supercopa da Turquia

A TFF, que declarou o Galatasaray vencedor por 3 a 0, multou o Fenerbahçe em 115 mil euros (cerca de R$ 628 mil pela cotação atual) por este "abandono".

"Está na hora de os relógios do futebol turco serem zerados", declarou o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, antes do início do jogo, concordando em boicotar a partida.

Afirmando que muitos títulos da liga "escaparam" ao Fenerbahçe de forma duvidosa, Koç denunciou a existência de uma "rede oculta no futebol turco" que, segundo ele, "decide o rumo do campeonato através dos árbitros".