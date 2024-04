De Michael Phelps a Usain Bolt: os grandes nomes dos Jogos Olímpicos

Dos primeiros Jogos Olímpicos em Atenas em 1896 a Tóquio-2020, essa é uma seleção de esportistas que se tornaram lendas olímpicas por seus recordes, suas proezas e por suas vidas fora do comum.

Com 23 ouros olímpicos e 28 medalhas, o nadador americano reina no Olimpo como nenhum outro. É o esportista mais vencedor dos Jogos.

Mas teve uma nova chance em Pequim em 2008, onde conquistou oito ouros em várias provas, se tornando, portanto, o primeiro atleta olímpico a realizar tal façanha, entre todos os esportes.

Mas foi por pouco... Phelps venceu o sérvio Cavic nos 100 metros borboleta por um centésimo de segundo. A foto de chegada se tornou a mais icônica daqueles Jogos.

"Esse rapaz não é apenas o maior nadador de todos os tempos ou o maior atleta olímpico de todos os tempos, mas talvez o maior atleta de todos os tempos", elogiou Mark Spitz.

Mas seus méritos não terminam por aí: seis novas medalhas em Londres em 2012 (4 de ouro, 2 de prata), superando a russa Latynina (18 medalhas entre 1956 e 1964) como o atleta que mais subiu ao pódio nos Jogos.

Suspenso seis meses por dirigir embriagado em 2014, o nadador com braços de barbatanas encerrou o ciclo no Rio em 2016 com mais seis medalhas, cinco delas de ouro, se tornando ainda mais um mito olímpico.