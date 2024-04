Berlim está tentando contactar ex-vice-presidente do Equador Glas, cidadão alemão

A Alemanha está tentando entrar em contato com o ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, que tem nacionalidade de ambos países e foi capturado durante uma operação policial na embaixada mexicana em Quito, informou nesta quinta-feira (11) o Ministério das Relações Exteriores alemão.

"Estamos tentando entrar em contato direto com ele através das autoridades equatorianas", disse uma fonte da chancelaria alemã, afirmando que as autoridades do país estão acompanhando o caso de Glas "muito de perto".

O ex-vice-presidente (2013-2017) está em greve de fome na prisão de segurança máxima La Roca, em Guayaquil (sudoeste do Equador), para onde foi transferido no sábado após o ataque à embaixada mexicana.