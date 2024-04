Benfica vence Olympique de Marselha (2-1) em casa na ida das quartas da Liga Europa

O Benfica venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1 em Lisboa nesta quinta-feira (11), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

O time português abriu o placar no Estádio da Luz com um gol do atacante Rafa Silva logo aos 16 minutos e o argentino Ángel Di María aumentou no início do segundo tempo (52').

O centroavante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang diminuiu quinze minutos depois (67') marcando um gol importante que dá mais chances ao OM antes do jogo de volta, no estádio Vélodrome, na cidade do sul da França.