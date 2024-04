BCE mantém taxas de juros para a zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) manteve, nesta quinta-feira (11), as taxas de juros da zona do euro, preparando o terreno para uma possível redução das taxas em junho, à espera da eventual desaceleração da inflação.

O BCE destacou que "o aumento dos salários está desacelerando gradualmente e as empresas estão absorvendo parte do aumento dos custos laborais através dos seus lucros".

A inflação na zona do euro caiu para 2,4% na comparação anual em março, menos 0,2 ponto percentual do que o registrado em fevereiro, aproximando-se da meta do banco central.

Os aumentos anteriores das taxas de juros "continuam pesando sobre a demanda, contribuindo para a moderação da inflação", declarou a entidade, que alertou que as pressões internas sobre os preços continuam fortes.

Os governadores do emissor lançaram uma estratégia de contração monetária para controlar o surto inflacionário causado pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Mas o aumento das taxas atingiu as economias dos 20 países da zona do euro, prejudicando a demanda, à medida que as famílias e as empresas enfrentam custos crescentes de crédito e hipotecas.

A instituição com sede em Frankfurt aguardará por mais indicadores antes de decidir, na sua próxima reunião, em junho, se haverá condições para um corte nas taxas.

fcz/an/mb/aa/fp