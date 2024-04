Daniel Alves devolveu 150 mil euros ao pai de Neymar, diz sua advogada

O jogador brasileiro Daniel Alves, condenado na Espanha por estupro, devolveu ao pai do craque Neymar os 150 mil euros (cerca de R$ 817 mil pela cotação atual) que recebeu para pagar a sua defesa, disse nesta quarta-feira (10) a sua advogada.

"Dani Alves devolveu os 150 mil euros a Neymar há uma semana", disse a advogada Inés Guardiola numa mensagem enviada à AFP através da antiga assessoria do Barcelona e do PSG, sem revelar os motivos do reembolso.

O pai do camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Santos, disse em janeiro que ajudou Alves, que na época não havia sido condenado, num gesto que gerou muitas críticas no Brasil.