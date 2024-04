Petróleo fecha em baixa por queda de prêmio de risco

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira (9), diante da ausência de maiores novidades no Oriente Médio e após uma revisão para cima das estimativas de produção mundiais por parte do governo dos Estados Unidos para este ano.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho recuou 1,06% a 89,42 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para maio caiu 1,39% a 85,23 dólares.