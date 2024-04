Março bate recorde de calor no mundo pelo 10º mês consecutivo

O observatório europeu do clima advertiu nesta terça-feira que março de 2024 foi o mais quente já registrado no mundo e o 10º mês consecutivo de recorde de calor, com temperaturas máximas que também foram registradas nos oceanos.

O observatório Copernicus, financiado pela União Europeia, divulgou um novo sinal de alerta após um ano marcado por fenômenos climáticos extremos e pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa, cenário que provocou apelos por uma ação mais rápida contra o aquecimento global.