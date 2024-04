Grêmio perde em casa para o Huachipato e é lanterna no Grupo C da Libertadores

O Grêmio começou a se complicar no Grupo C da Copa Libertadores-2024 ao sofrer a segunda derrota em dois jogos, desta vez diante do Huachipato, do Chile, por 2 a 0 nesta terça-feira (9), em Porto Alegre.

Embora tenha criado inúmeras chances de gol, o time gaúcho foi superado pela eficácia dos chilenos, que conquistaram os três pontos com golaços do lateral Felipe Loyola (13') e do meio-campista uruguaio Gonzalo Montes nos acréscimos do primeiro tempo (45'+6).

O revés deixa a equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi na lanterna da chave, depois de ter perdido na semana passada na estreia para o The Strongest (2 a 0), na Bolívia.