Flamengo enfrenta Palestino em casa buscando confirmar seu favoritismo na Libertadores

Com moral nas alturas após encerrar um jejum de um ano e meio sem títulos, o Flamengo espera mostrar suas credenciais como grande favorito à conquista da Copa Libertadores-2024 ao receber o Palestino do Chile, nesta quarta-feira (9), no Maracanã. O time rubro-negro conquistou no domingo o Campeonato Carioca, virando a página ruim da temporada 2023, em que passou em branco em sete competições. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Flamengo não levantava um troféu desde outubro de 2022, quando conquistou sua terceira Libertadores e sua quarta Copa do Brasil.

Embora o Campeonato Carioca esteja longe do nível do principal torneio de clubes da América do Sul, a conquista motiva um dos times mais fortes do continente, que ainda não perdeu este ano (foram onze vitórias e cinco empates). "Começamos bem o ano, mostrando que somos o melhor time do Rio. Agora temos que mostrar que somos os melhores do Brasil", disse o capitão, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, após a vitória sobre o modesto Nova Iguaçu na final (4 a 0 no placar agregado).

O time rubro-negro exibiu na competição estadual as cartas que fizeram de Tite um técnico renomado: equilíbrio entre defesa e ataque, priorizando a segurança da defesa (sofreu apenas um gol em quinze jogos), o que às vezes tira o brilho do seu futebol. "Temos um estilo de jogo de pressionar assim que perdemos a bola, não importa onde estejamos", explicou o atacante Bruno Henrique. Mas essa regularidade e força do elenco não apareceram na estreia na 'Liberta', o que faz com que o time precise conquistar os três pontos no Maracanã às 21h30 (horário de Brasília). Apesar de ficar com um jogador a mais a partir do minuto 61, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Millonarios na última terça-feira, na altitude de Bogotá, na abertura do Grupo E. O jogo foi disputado em uma cidade localizada 2.600 metros acima do nível do mar, mas o ponto pareceu insuficiente para o time carioca, ainda mais depois que o Bolívar abriu vantagem ao golear o Palestino por 4 a 0 no Chile, no outro jogo da chave.

E também pelo pouco volume ofensivo mostrado, contra um time do Millonarios que tem menos conquistas internacionais e muito menos dinheiro em sua conta bancária.