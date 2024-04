Começa julgamento de espanhol que esquartejou médico colombiano na Tailândia

Em meio a um calor escaldante, o início do julgamento contou com uma ampla expectativa midiática, embora os repórteres não tenham podido entrar na pequena sala de audiências.

O acusado de 29 anos, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, se declarou inocente em um audiência judicial em novembro desse caso que ocorreu no início de agosto na ilha vizinha de Koh Pha Ngan, conhecida por seus luaus.

Nela esteve o pai do acusado, conhecido na Espanha por séries como "Al Salir de Clase" e "O Ministério do Tempo".

Sob a lei tailandesa, um homicídio premeditado pode levar à pena de morte. No entanto, a família do colombiano já disse que não deseja a pena capital.

Comentou que foi "impactante" ver o acusado com algemas. "É uma imagem que dá calafrios vê-lo preso pelos pés e mãos com algemas".

Após recordar que o acusado reconheceu sua responsabilidade apenas na ocultação do cadáver, o advogado disse que "Daniel não reconhece que tenha assassinado alguém, nem com premeditação nem sem premeditação".

"Queremos para ele (...) prisão perpétua. Que o deixem na Tailândia, para que tenha tempo, todo o tempo que Deus lhe dê de vida para pensar no que fez, que não esquartejou apenas meu irmão, ele esquartejou uma família", disse a irmã do médico colombiano, Darling Arrieta, em um documentário na HBO sobre esse caso, e que estreou na Espanha coincidindo com o início do julgamento.

No mesmo documentário, Rodolfo Sancho defende seu filho, dizendo que Edwin Arrieta o havia "ameaçado", e que a partir daí "houve uma luta e nessa luta, houve um acidente".

Segundo a imprensa espanhola, a defesa de Sancho alegará que o assassinato não foi premeditado, mas que atuou em legítima defesa.