Chefe da diplomacia do Vaticano visita o Vietnã

O chefe da diplomacia do Vaticano desembarcou nesta terça-feira no Vietnã para tentar normalizar as relações entre Hanói e a Santa Sé e preparar uma eventual viagem do papa Francisco ao país.

O arcebispo Paul Gallagher, secretário para as Relações com os Estados, é o representante de maior escalão do Vaticano a visitar o Vietnã desde que os dois países romperam as relações em 1975, ao final da Guerra do Vietnã, quando o país comunista expulsou o núncio apostólico.

O Vietnã tem quase seis milhões de católicos, ou seja, cerca de 6% da população.