Eclipse total do sol começa no México e será visível em EUA e Canadá

A costa oeste do México ficou às escuras nesta segunda-feira (8), em um eclipse total do sol, anunciou a Nasa. O fenômeno é esperado por milhões de pessoas e sua trajetória cruzará os Estados Unidos antes de terminar no Canadá.

Nestes três países foram organizadas várias reuniões para observar a Lua cobrindo o sol por completo.

O continente americano é o único local onde o fenômeno poderá ser avistado aproximadamente durante uma hora e meia.