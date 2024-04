Biden propõe novo plano para reduzir dívida estudantil de 30 milhões de pessoas

A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está propondo uma iniciativa abrangente para reduzir a dívida estudantil de quase 30 milhões de americanos, um plano que, provavelmente, enfrentará desafios legais diante dos membros do Partido Republicano que ajudaram a anular uma tentativa anterior da Casa Branca de cancelamento de empréstimos em grande escala.

As regras serão implementadas nos próximos meses, de acordo com funcionários do governo, que disseram esperar que o primeiro alívio da dívida entre em vigor neste outono, fazendo com que milhões de americanos, potencialmente, vejam grande parte de seus empréstimos educacionais perdoados até novembro.

"Embora um diploma universitário ainda seja uma passagem para a classe média, essa passagem está se tornando muito cara", disse Biden, durante um discurso na segunda-feira em Madison, Wisconsin.