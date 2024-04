Rússia evacua quase 4.500 pessoas após rompimento de barragem nos Montes Urais

As autoridades russas informaram neste sábado (6) que cerca de 4.500 pessoas foram evacuadas no oblast (província) de Orenburg, no sul dos Urais, após o rompimento de uma barragem na sexta-feira em uma zona perto da fronteira com o Cazaquistão.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu ao ministro de Situações de Emergência, Alexander Kurenkov, que fosse ao local, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à tarde.

No total, "4.402 pessoas foram evacuadas", incluindo 1.100 crianças, anunciou no Telegram o serviço de imprensa do governador da província, Denis Pasler, especificando que mais de 6.000 casas foram inundadas.