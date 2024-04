Athletic Bilbao bate Mallorca nos pênaltis e é campeão da Copa do Rei

O Athletic de Bilbao conquistou a Copa do Rei pela 24ª vez em sua história neste sábado (6), ao bater o Mallorca nos pênaltis por 4-2, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, no estádio de La Cartuja, em Sevilha.

O Mallorca abriu o placar em um belo chute de Dani Rodriguez (21'), mas Oihan Sancet deixou tudo igual no início da segunda etapa (50').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na decisão por pênaltis, o Athletic teve 100% de aproveitamento, enquanto Manuel Morlanes e Nemanja Radonjic desperdiçaram suas cobranças pelo Mallorca.