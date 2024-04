Ailton Krenak, o primeiro indígena a integrar a Academia Brasileira de Letras

O escritor e ativista Ailton Krenak se tornou, na sexta-feira (5), o primeiro indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras, enquanto dançarinos com cocares de penas quebravam os rígidos protocolos da principal instituição literária do país.

Usando um lenço de miçangas indígenas e vestido com o tradicional terno bordado a ouro dos membros da Academia, Krenak brincou sobre a "roupa distinta que estou estreiando" e sobre se sentir um pouco deslocado na instituição predominantemente branca.

O escritor de 70 anos é conhecido por trabalhos aclamados que criticam os excessos do colonialismo e do capitalismo, incluindo a coleção de ensaios "Ideias para Adiar o Fim do Mundo" (2019), que foi traduzida para mais de 10 idiomas.