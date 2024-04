Verstappen domina primeiras sessões de treinos livres em Suzuka

O tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) dominou as primeiras sessões de treinos livres do Grande Prêmio do Japão, quarta etapa da temporada de Fórmula 1, no final de um dia que foi interrompido pela chuva no circuito de Suzuka.

Duas semanas após seu abandono na Austrália, o primeiro em dois anos, Verstappen pareceu muito à vontade na rápida pista japonesa, onde venceu as duas últimas temporadas e confirmou seu status de favorito para o GP de domingo.

Ele dominou a primeira sessão de treinos da jornada sem forçar, mas preferiu ficar na garagem quando na segunda apareceu a chuva no circuito, onde a temperatura não ultrapassou os 13ºC no ar e os 18ºC no asfalto.