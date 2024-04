Ucrânia diz ter destruído seis aviões em ataque à base militar russa

A Ucrânia afirmou que destruiu seis aviões militares russos em um bombardeio contra uma base aérea da região russa de Rostov do Don, depois que Moscou informou ter neutralizado 53 drones ucranianos em seu território durante a noite.

O bombardeio contra o aeródromo de Morozovsk, em Rostov do Don, um região do sul fronteiriça com a Ucrânia, foi uma "operação especial" conjunta do serviço de segurança ucraniano (SBU) com o Exército, declarou uma fonte de segurança ucraniana à AFP.

A fonte não revelou como a operação foi realizada, mas a Rússia informou nesta sexta-feira uma série de ataques com drones contra várias regiões do país, entre elas Rostov do Don, durante a noite e a madrugada.