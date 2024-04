Tremor nos EUA afeta fluxo de pousos e decolagens nos principais aeroportos de NY e Nova Jersey

O tremor registrado nesta sexta-feira, 5, no Nordeste dos Estados Unidos afetou o tráfego aéreo na região. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) do país emitiu uma ordem de "ground stop" para os aeroportos John F. Kennedy, em Nova York, e Newark Liberty, em Nova Jersey. A medida paralisa ou retarda o fluxo de pousos e decolagem nos terminais. O sismo foi registrado às 11h23 (horário de Brasília) em Nova Jersey, a 4,7 km de profundidade, e teve magnitude 4,8, de acordo com os cálculos mais recentes do Serviço Geológico dos EUA (USGS).