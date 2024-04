Sob pressão dos EUA, Israel promete aumentar a ajuda humanitária a Gaza

A resposta de Israel, que lançou uma campanha militar maciça contra o enclave, causou até agora 33.091 mortes, principalmente civis, de acordo com o último balanço das autoridades do Hamas.

A situação humanitária no território palestino é crítica. A guerra entre Israel e o Hamas se aproxima dos seis meses, desencadeada após um ataque sem precedentes do movimento islamista em solo israelense em 7 de outubro.

Israel indicou, nesta sexta-feira (5), que permitirá a entrega "temporária" de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, sitiada e à beira da fome, através do porto de Ashdod e da passagem de Erez, um dia depois de uma advertência do seu aliado americano.

As autoridades israelenses permitirão também "um aumento da ajuda jordaniana" através da passagem de Kerem Shalom, no sul do território palestino.

Israel vai autorizar a entrada "temporária" de ajuda através do porto israelense de Ashdod, cerca de 40 quilômetros ao norte da Faixa de Gaza, e pela passagem de Erez, também no norte.

A guerra eclodiu após o ataque mortal do Hamas em solo israelense, no qual morreram 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um novo balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Biden também pediu a Netanyahu um "cessar-fogo" com o Hamas, em um contexto de tensão sobre uma possível operação terrestre israelense em Rafah, onde estão aglomeradas 1,5 milhão de pessoas deslocadas pelos combates.

Os serviços de imprensa do Hamas relataram nesta sexta-feira bombardeios e disparos de artilharia israelenses na Faixa, especialmente em Rafah e Khan Yunis, também no sul.

Em Khan Yunis, o Exército israelense afirmou ter destruído "uma infraestrutura terrorista subterrânea" e localizado armas.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 56 corpos foram transferidos para hospitais, a maioria crianças, mulheres e idosos.

A morte, na segunda-feira, de sete trabalhadores da ONG americana World Central Kitchen (WCK), fundada pelo chef espanhol José Andrés, em um bombardeio israelense, aumentou o descontentamento internacional.

O Exército israelense admitiu nesta sexta-feira uma série de "erros" no ataque.

A equipe responsável pelos drones que bombardearam os veículos cometeu "um erro operacional na avaliação da situação" depois de ter visto um suposto "homem armado do Hamas" disparar do teto de um dos caminhões do comboio da ONG, segundo uma investigação interna do Exército.

Após a tragédia, a WCK anunciou que suspenderia as suas operações em Gaza. A organização espanhola Open Arms, que colaborou com ela no primeiro envio de um navio com ajuda humanitária este mês, fez o mesmo.

Várias ONGs internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, Oxfam e Save the Children International, alertaram que é quase impossível para eles trabalharem no território palestino.

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta sexta-feira para discutir a situação dos trabalhadores humanitários e o risco de fome em Gaza.

Devido às dificuldades de entrega da ajuda por via terrestre, muitos países realizam entregas de alimentos por via aérea, mas a ONU insiste que estes métodos não devem substituir o acesso por via terrestre.

