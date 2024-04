'Não quero nenhum jogador pensando no Barcelona', diz técnico do PSG

"Não ganhamos a Ligue 1, temos que ganhar três das sete partidas que nos restam", disse em entrevista coletiva no centro de treinamentos do PSG em Poissy, nos arredores de Paris.

"Não quero nenhum jogador pensando no Barcelona", declarou, nesta sexta-feira (5), o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, na véspera do jogo contra o Clermont pela Ligue 1, a quatro dias da partida de ida das quartas-de-final da Liga dos Campeões contra a equipe espanhola.

Marcado entre as semifinais da Copa da França na quarta-feira, onde o time parisiense venceu o Rennes por 1 a 0, e o duelo da Champions, também no Parque dos Príncipes, "todas as circunstâncias fazem com que seja difícil", disse sobre o duelo contra o lanterna da Ligue 1.

"Não quero nenhum jogador pensando no Barcelona, apenas no Clermont. Pode ser que alguns jogadores estejam menos motivados mas devemos estar em alto nível", acrescentou o espanhol.

Perguntado se ele já considerava a temporada de sua equipe "boa", Luis Enrique respondeu: "Vou usar uma comparação clássica entre as crianças na Espanha. Até junho, não há notas definitivas da temporada. Parece muito bom, mas tudo pode acontecer a qualquer momento".