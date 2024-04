Musk e a América Latina, uma história de afinidade ideológica e negócios

"A Venezuela possui uma grande riqueza em recursos naturais. Se Chávez não tivesse destruído sua economia aumentando o papel do governo até o socialismo extremo, o país seria muito próspero", publicou o bilionário ontem no X.

Nos últimos anos, as ideias de Musk coincidem com as dos conservadores e ele as expressa sem filtros, embora tente não ser rotulado politicamente.

Estaria Elon Musk interessado na América Latina? O bilionário usa a rede social X para comungar com o credo da direita, em uma região cujos recursos naturais poderiam torná-lo ainda mais rico.

Além das suas afinidades ideológicas, no entanto, Musk é um homem pragmático, um empreendedor com grande faro para os negócios.

O fundador e principal investidor da fabricante de carros elétricos Tesla, da Space X, Neuralink e OpenAI, reagiu a um discurso feito pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, em um fórum conservador perto de Washington. "Ele tem razão", afirmou o empresário, sobre um trecho em que Bukele alertava para o perigo da criminalidade e do narcotráfico nos Estados Unidos.

A líder opositora venezuelana María Corina Machado reagiu na mesma rede social, onde ressaltou que os venezuelanos lutam "pela liberdade e democracia". "A vasta riqueza em recursos naturais da Venezuela será aproveitada para reconstruir a nação e torná-la um país próspero, com uma economia de mercado moderna e um estado de direito, aberto a investimentos globais em todos os setores, assim que superarmos a ditadura de Maduro."

"A prosperidade está prestes a chegar à Argentina", publicou o segundo homem mais rico do mundo quando o ultraliberal Javier Milei venceu as eleições. "Temos que conversar, Elon", respondeu Milei no X.

Em entrevista divulgada hoje pela Bloomberg, Milei afirma que se reunirá em breve com Musk, que "terá um papel preponderante na nova Argentina. A Starlink já está entrando na Argentina."

O magnata quer conquistar o mercado latino com sua empresa de internet por satélite que aumenta a conectividade, o que está conseguindo em países como Brasil e Chile. No México, fechou vários contratos com a Starlink e vai construir uma nova fábrica da Tesla.

A Argentina pode ser um filão para seus carros elétricos, por fazer parte, com Bolívia e Chile, do chamado "Triângulo do Lítio", um elemento essencial para a produção de baterias.