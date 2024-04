Europol divulga perfil e origem das gangues mais perigosas do continente

A Europol divulgou nesta sexta-feira o perfil e a origem das 821 organizações criminosas "mais perigosas" do continente, mostrando o funcionamento interno de gangues envolvidas em atividades que vão do tráfico de drogas ao tráfico de pessoas.

A Agência Europeia de Polícia, com sede em Haia, publicou um relatório que, pela primeira vez, "analisa em profundidade" as operações dos principais grupos criminosos do continente.

A maioria concentra-se no tráfico de droga - cocaína, maconha, heroína e produtos sintéticos - e suas operações localizam-se mais frequentemente na Bélgica, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha.