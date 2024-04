Cinco jogadores do Bayern são dúvida para enfrentar o Arsenal, diz Tuchel

O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, disse nesta sexta-feira (5) que o goleiro Manuel Neuer, os atacantes Leroy Sané e Kingsley Coman, o meio-campista Aleksandar Pavlovic e o lateral Noussair Mazraoui são dúvidas para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Arsenal.

"Eles não estão no grupo [para o jogo de sábado contra o Heidenheim pela Bundesliga] porque não podem jogar e, portanto, a presença deles é um grande ponto de interrogação para terça-feira", explicou o ex-treinador do PSG e do Chelsea.

"Ainda temos um objetivo, o de ir a Wembley", declarou Tuchel em referência ao local onde será disputada a final da Liga dos Campeões desta temporada. Na Bundesliga, o Bayern, que venceu as últimas onze edições, não parece mais ter condições de alcançar o líder Bayer Leverkusen.