Bronny, filho de LeBron James, entrará no draft da NBA

O filho de LeBron James, Bronny, disse que entrará no draft de 2024 da NBA, apesar de um primeiro ano discreto no basquete universitário jogando pela Universidade do Sul da Califórnia (USC).

James, de 19 anos, disse no Instagram que entraria no draft e ao mesmo tempo no portal de transferências da NCAA, o que lhe permitiria assinar com outro time universitário.

"Tive um ano com alguns altos e baixos, mas tudo contribuiu para o meu crescimento como homem, estudante e atleta", escreveu ele.