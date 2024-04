Ex-candidata presidencial denuncia plano para assassiná-la na Guatemala

Torres acusou dois deputados de seu partido, o União Nacional da Esperança (UNE), de querer eliminá-la para tomar o controle do movimento. Ela divulgou o áudio de uma suposta conversa entre dois matadores de aluguel contratados para matá-la.

"Há dois dias chegou anonimamente até mim um áudio com ameaças reais e contundentes contra minha pessoa", afirmou Torres em um vídeo divulgado nas redes sociais. Trata-se de sua primeira declaração pública desde que foi derrotada no segundo turno pelo atual presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, em agosto de 2023.

Os deputados Adim Maldonado e José Inés Castillo "expressaram sua intenção de me tirar do caminho e ficar com o partido", disse Torres, cujo partido era essencialmente social-democrata, mas sob sua liderança assumiu uma postura mais conservadora e se aliou a partidos de direita.

Ambos os deputados citados se distanciaram de Torres e expressaram apoio ao partido social-democrata Semilla, de Arévalo, que assumiu o poder em 14 de janeiro.

"Eu confio no Ministério Público, apresentei a denúncia correspondente, como deve ser, e tenho certeza que a investigação irá até o fim", continuou Torres no vídeo.